Come si apprende oggi su Calciomercato.com c'è una cordata di imprenditori, i cui nomi restano ancora avvolti nell'anonimato, pronta a trattare l'acquisto del Torino. Ecco cos'ha detto in merito Simone Salvetti, rappresentante della Console and Partners, advisor dell'operazione: "Contatteremo oggi stesso il presidente Urbano Cairo. Abbiamo certificato che i capitali per questa offerta ci sono e vogliamo rendere pubblica questa offerta". Gli ha fatto eco Giuseppe Pipicella, altro advisor dei misteriosi soci: "I nostri clienti hanno le risorse non solo per acquisire la squadra, ma anche per mantenerla nel tempo. Bisogna essere realistici: non si può parlare di scudetto a breve termine, ma l'obiettivo è di essere protagonisti in Europa entro tre anni".