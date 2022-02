2







di Luca Bedogni

Chi di voi avesse seguito speranzoso le straordinarie gesta di Vlahovic durante il girone di andata, saprebbe certamente che una partita l’ha cannata, quella col Torino. D’altra parte una sorte simile è toccata pure all’altro centravanti del futuro, il promesso all’Inter Scamacca, che di recente è uscito da un Torino-Sassuolo senza quasi toccar palla. In entrambi i casi il motivo ha un nome e un cognome: Gleison Bremer. È il centrale del 3-4-2-1 di Juric, il difensore che più si è esaltato con l’arrivo del croato sulla panchina granata. Adesso giustamente piace a tutti, e tutti lo vogliono. Ma Bremer-Vlahovic è solo uno dei tanti, bellissimi duelli che potremo apprezzare nel derby della Mole. In questa gallery proveremo a mettere in luce i punti di forza dello storico rivale, tenendo conto dei dubbi di formazione che arrovellano il pre-partita di Juric.