Come ben sappiamo, la svolta per la Juventus nel derby col Torino, vinto 2-1 in rimonta la settimana scorsa, è avvenuta nell'intervallo, quando i giocatori bianconeri si sono guardati in faccia e si sono parlati con decisione, confezionando nel secondo tempo la rimonta che ha portato la squadra di Pirlo alla vittoria. Curioso particolare dall'intervallo di Torino-Udinese attualmente in corso: il leader granata Andrea Belotti ha chiamato a raccolta i compagni, in campo però, caricandoli per la ripresa. Il Toro all'intervallo era sotto di un gol, dopo il discorso di Belotti ha incassato anche il raddoppio friulano ma a stretto giro di posta ha rimontato da 0-2 a 2-2. Tuttavia ora l'Udinese conduce nuovamente per 2-3. Manca un quarto d'ora alla fine del match...