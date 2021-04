Il Torino si avvicina al derby con la Juventus con il 'caso' di Nkoulou. Il difensore non è disponibile per la gara di domani alle 18 contro i bianconeri, ma l'allenatore granata Nicola ha deciso di convocarlo lo stesso. E in conferenza stampa ha spiegato il motivo: "E' stato alle prese col Covid per molto tempo, adesso ha bisogno di un percorso di ri-allenamento per recuperare anche la forma fisica. E' un giocatore importante, voglio portarlo per fargli sentire l'adrenalina e il clima del derby".