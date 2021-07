Ariedo Braida, nella parte finale della sua intervista a Tuttosport, ha parlato anche di Cristiano Ronaldo e Kaio Jorge, due giocatori che per motivi diversi sono al centro del mercato della Juventus:

"Kaio Jorge? Il Santos è uno di quei club che noi addetti ai lavori definiamo una garanzia. Quando compri un loro talento, vai sul sicuro. Non a caso è la società che lanciò Pelè, Neymar, Robinho e un'infinità di bravi giocatori. I paragoni non mi piacciono, ma senz'altro Jorge ha potenzialità importanti e la Juve, se lo ingaggia, mette a segno un bel colpo."



"Cristiano Ronaldo resta o no alla Juve? Come puntare alla roulette! Vista la difficile situazione economica, penso che rimarrà alla Juve. Ma per grandi giocatori come CR7 può sempre succedere di tutto fino alla fine. Un prodotto di qualità ha sempre mercato, pure in tempi di crisi.