Il regista Paolo Beldì, tifoso della Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva per parlare del match di stasera tra i viola e la Juventus, nonché dell'impatto di Chiesa nella partita. Questo uno stralcio delle sue parole: "Tra Iachini e Prandelli scelgo Prandelli. La prima di Chiesa in bianconero? Queste ipocrisie della non esultanza, ma che si abbraccino...Se proprio vuol farci felici non faccia gol. Anche se ci fosse Mourinho alla Fiorentina non cambierebbero le cose, diamo spazio a Prandelli. Han provato a cambiare...se no che facciamo richiamiamo Montella?".