Enrico, noto comico e tifoso interista, ha parlato a La Repubblica: "Sofferenza? Fa parte del nostro Dna, come la Serie A. Certo, tanti ci hanno messo del loro, ma diciamo che a certe cose siamo vaccinati. Tipo Pfizer. Io poi sono pessimista di natura, per questo ho aderito anche a Interspac: per essere vicino a una squadra che si decompone, benché il tutto sia stato fatto chirurgicamente per motivi di bilancio. Ovvio, poi vedo il Psg che prende chiunque e mi girano".- "Certo, ci è mancata d'improvviso la stella polare. Però Inzaghi è un'ottima scelta, ha dimostrato di saperci fare con le rimanenze. Ovvio, io parlo dando per scontato che non vada via pure Lautaro, altrimenti sì che crolla tutto".- "Due. Vincere le partite contro Juve e Milan e restare nelle prime quattro".