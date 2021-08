Il comico e tifoso dell'Interha parlato del campionato che sta per iniziare, spiegando che a lui basterebbe vincere quattro partite per essere felice: "L'obiettivo in campionato deve essere vincere le gare d'andata e ritorno con la Juve e i due derby contro il MIlan - ha detto Bertolini ai microfoni de La Repubblica - poi, anche restare tra le prime quattro per poter andare in Champions il prossimo anno".