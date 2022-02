Le parole di Roby Facchinetti, tifoso dell'Atalanta, alla Gazzetta dello Sport, in vista del match di questa sera: "Gasp ha sempre colpi di genio, ma quel Vlahovic è davvero una forza della natura. Quella di Gosens è una perdita importante, come l’infortunio di Zapata. Dopo l’uscita dalla Coppa Italia giovedì notte non ho dormito. Ma ho fiducia in Boga, sembra un campione".