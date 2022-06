Juventus, Inter e Roma sul podio delle spese per i procuratori in Serie A. Lo riporta un'analisi della Gazzetta dello Sport, che spiega come nel 2021 (ma anche negli anni precedenti, salvo qualche eccezione) i tre club si trovino al primo posto per operazioni molto onerose dal punto di vista dei cosiddetti oneri accessori, voce sempre più pesante nei bilanci. Le commissioni verso agenti e intermediari vengono raccolte e spiegate per trasparenza dal 2015, come dati aggregati. La Juve è l’unica che divulga l’entità delle commissioni, per doveri di trasparenza nei confronti del mercato borsistico ed è anche quella che spende di più. Il ruolo degli agenti ha avuto un'importanza sempre maggiore, con i club che si rivolgono a loro per risolvere problemi. Basti pensare che i top al mondo - Barnett, Mendes e Raiola - nel 2020 hanno incassato 331 milioni di dollari di commissioni. Nel 2021, in totale i club di Serie A hanno speso 173,8 milioni per i servizi dei procuratori sportivi. Nel 2020 erano 138, nel 2019 erano 187,9.



LA TOP 10 NELLA NOSTRA GALLERY