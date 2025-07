Getty Images

Il Tempo - Ex Juventus, Zelezny verso una squadra di Serie A

2 ore fa



Radoslaw Zelezny, ex portiere della Juventus Primavera di Magnanelli nella scorsa stagione è ad un passo dal trasferimento alla Roma. Questo è quanto riferisce questa mattina Il Tempo. Nella squadra allenata da Gian Piero Gasperini l'ex portiere della formazione U20 bianconera ricoprirà il ruolo di terzo portiere, in prima squadra quindi. Una bella opportunità per Zelezny che nella passata stagione si è messo in mostra con la maglia bianconera.