L'allenatore dell'Espanyol ieri è stato sconfitto per 5-1 per mano del Villarreal avversario di Champions League della Juventus. Queste le parole di Moreno dopo la sfida: "Per battere il Villarreal devi andare vicino alla perfezione e non sbagliare nulla. Noi abbiamo invece commesso diversi errori che hanno complicato la nostra partita".