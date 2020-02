Amore dichiarato per Pes, un San Valentino col joystick in mano. Il 14 febbraio dalle ore 15 i tifosi possono sfidare il Team Juventus presso Undici Shot (Flagship Store di Milano). Il tridente Ettore Giannuzzi, Renzo Lodeserto, Luca Tubelli è secondo in classifica nel campionato eFootball.Pro di Pes. In programma ci sono partite uno contro uno ma non solo, sono previste tantissime sorprese tra cui un Q&A nelle quali si potranno chiedere al Team tutti i trucchi del mestiere. Le partite saranno commentate Live da Enrico Zambruno.