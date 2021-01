2









Pirlo potrebbe aver definitivamente trovato l’assetto giusto per il centrocampo, salvo l’acquisto, come suggerisce La Gazzetta dello Sport, di un play come Locatelli: “Non lo dirà mai, ma chi lo conosce sa bene che Pirlo aveva fatto un nome: Locatelli. Un regista di ruolo, classico, giovane, in crescita, sul quale avrebbe lavorato da maestro, spiegando i segreti di un ruolo nel quale è stato il numero uno. Immaginare questa Juve, così ricca di talento e classe, con un Pirlo play può far sognare. Un altro Pirlo non c’è, forse quello che si avvicina di più, invecchiato Modric, è Thiago Alcantara. Il centrocampista del Sassuolo è il meglio che c’è in Italia, proprio mentre Tonali sembra impegnato a confermare la sua (personale) opinione di essere più simile a Gattuso che a Pirlo. Ma le vie del mercato, si sa, sono vicoli strettissimi. La Juve apparentemente non poteva permettersi i 30/40 milioni per il regista di De Zerbi. E Pirlo da allora cerca la pietra filosofale del centrocampo. Un bel paradosso: la Juve di Pirlo che non ha “un” Pirlo.