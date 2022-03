Niente da fare per i club russi: il Tas ha respinto il ricorso della Federcalcio russa contro le sanzioni comminate dalla Uefa in seguito all'invasione dell'Ucraina. "La decisione impugnata rimane in vigore - si legge in una nota - e tutte le squadre e i club russi continuano ad essere sospesi fino a quando non si deciderà nel merito". Le sanzioni Fifa restano invece in attesa di essere giudicate: il Tas fa sapere che una decisione arriverà entro questa settimana.