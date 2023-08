Cher, giovane talento azzurro appena acquistato dal, ha parlato ai microfoni de La Repubblica svelando anche alcuni aneddoti relativi alla sua passione per la. Ecco il suo racconto: "Il primo anno all’oratorio San Giacomo, a Brescia, non c’era la mia categoria, allora andavo ad allenarmi con i ragazzi più grandi. Sono juventino e per andare agli allenamenti mettevo la maglia di. Se era il mio idolo? No, ma si vede che mio papà al mercatino di Brescia, in centro, aveva trovato solo quella e visto che tifo per la Juve me l’aveva presa". E ancora: "Allosono entrato per la prima volta quest’anno, ma non come tifoso. Con il Benfica abbiamo affrontato la Juve ine insieme ai miei compagni siamo andati a vedere la partita della prima squadra in tribuna: è stato bello però per me. Anche se quel giorno non è che tifassi Juve".