Oggi Mario Mandzukic e Claudio Marchisio si sono resi protagonisti di un siparietto social su Twitter. L'attaccante croato ha postato una sua foto al mare mentre suona la chitarra, scrivendo "Mr No Good Music". Un chiaro riferimento autoironico al suo soprannome nato proprio quando era un giocatore della Juventus. Tra i tweet di risposta, spicca quello dell'ex Principino: "Ricordo il tuo talento", seguito dalle emoji della risata, dell'occhiolino... e del sushi! Due ex bianconeri che hanno dato tutti se stessi per la Juventus, in un simpatico momento di leggerezza estiva.