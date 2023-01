Si riparte alla, tra i "buongiorno" dei giocatori e tanta concentrazione. Sorrisi? Pochi. Dietro la maschera c'è però quello di Dusan, scortato da McKennie e Gatti al campo di allenamento. Il serbo è tornato a lavorare con i compagni e valuta le sue condizioni giorno dopo giorno. L'obiettivo è rientrare quanto prima, magari già per il match con il Monza, ma di campionato.L'obiettivo per ora è non avere più intoppi lungo il percorso. E di trasformare una giornata come questa nella normalità delle cose: davanti a tutti, a guidare il gruppo.