di Marco Sanfelici

Non avrebbe ovviamente immaginato che, rimpatriando da quel pianeta esterno alla Via Lattea, nel quale la “perdita di lucide certezze” lo aveva esiliato, si dovesse trovare a fare i conti con gli equilibri tanto decantati. E non come boutade in conferenza stampa, per darsi un tono ed un pizzico di coraggio, bensì per tenere maledettamente davvero la barca della difesa juventina sulla linea di galleggiamento. Poiché di questo trattasi: il più vecchio del reparto ha la responsabilità della truppa e se il più vecchio manca e mancherà per lungo tempo, quasi tutta la stagione e forse anche la prossima e magari dirà “tanti saluti”, tocca al vice – vecchio.



Eccolo, con tanto d'omero fasciato di galloni e gradi, sulla tolda di comando, Bonucci Leonardo, in arte “vorrei difendere, ma mi riesce meglio lanciare”. Lo spazio di un attimo, in cui sospirare “Oh, quanto manca Giorgione” e diventa vietato voltarsi. Da ora in avanti, solo serve gestire gli equilibri, non quelli fittizi, milanisti e mai scorti, ma quelli concreti, che dimorano tra la Continassa e l'Allianz Stadium. E non si scherza, nemmeno per un caffè. Quale sarà l'esito di una stagione che nasce, cresce e si sta sviluppando con una collezione di novità ed anomalie in chiave di tradizione bianconera che ha dell'incredibile? La risposta giace tra le linee di una difesa senza consolidamento, con incognite degne delle equazioni biquadratiche e tanti, troppi segni di Croce.



Sono saltate per aria le coppie “magiche”, Chiellini e Demiral, Bonucci e de Ligt, De Sciglio e Cuadrado, Alex Sandro e Danilo. Tutto pianificato, tranne le sbirciate di un'Eupalla bastarda che dapprima ha distrutto i legamenti di King Kong e poi le fibre muscolari di De Sciglio. Se ci infiliamo pure la fitta di Douglas, che ha fatto avanzare Juan, la situazione si può esprimere eloquentemente con un solo termine: un gran casino. E siamo soltanto a settembre.



De Ligt si doveva inserire a fianco di Chiello ed invece patisce le pene dell'inferno nella posizione invertita rispetto alle sue caratteristiche, a sinistra di Bonny, al posto del “vero capitano”, con i piedi incrociati e una montagna di dubbi. Danilo è costretto a destra con l'ordine di presidiare la metà campo, senza licenza di avanzare. Demiral langue aspettando il momento del bisogno e quando arriva, la desuetudine all'agone lo penalizza. A costo di sembrare eretico, asserisco che la coppia più ben assortita sarebbe proprio il turco e Matthijs, ma come si fa a tenere fuori il vice – vecchio, nonché vice – capitano, nonché direttore dell'ensamble?



Gli equilibri, già proprio essi. Giocano un ruolo importante e stravagante al contempo, come un discolo bimbetto che pare si conceda per un bacio sulla guancia e quando si è ad un passo dalla pelle rosea, si sottragga, fuggendo veloce e facendo marameo. A questo si deve votare il Bonny da Viterbo, non ci sono santi. Con l'olandese, finora poco “volante” a fianco oppure col turco d'assalto che travolge gli avversari come gli antenati le navi papali, salvo prendere sonori ceffoni a Lepanto.



Con gli occhi sui laterali brasiliani (Dio ci scampi e liberi dai terzini brasileri!), con il cuore trepidante attendendo una mano da qualche centrocampista. Non è un caso che, al solo palesarsi di Gigi Buffon, il nostro abbia dimostrato una riconquistata serenità d'animo. Molto semplice: della gloriosa BBBC, Leo è rimasto unico e su di sé si accumula l'intero pacchetto difensivo che tanto ha identificato le vittorie ed i trofei conquistati. Al posto del direttore d'orchestra Barzagli, ora dirige Bonucci, che va al contrasto facendo le veci di Chiellini e spesso sostituendosi a Szczesny nel chiamare la giocata tattica. Sentire la voce di Gigi con il Verona è stata manna autentica e vederlo salvare il risultato a tempo quasi scaduto è stato lo scatenamento della “saudade”. Tutto sulle sue spalle, povero Bonny, consapevole di non poter essere al top su tutta la linea. Pregando che la sorte non lo fermi per danni, perché rimarrebbe il solo Rugani ed eventualmente Emre Can, ma solo in Italia.