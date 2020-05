1









Tra i giocatori in uscita dalla Juve il nome di Sami Khedira non c'è, ma il centrocampista non è nemmeno un incedibile. Il mercato dell'ex Real Madrid sarà borderline: la società sta valutando il futuro il futuro del tedesco, considerando che ha un ingaggio da 6/7 milioni di euro all'anno. Un mega stipendio del quale la Juve farebbe tranquillamente a meno: nei mesi scorsi si era parlato di un interesse da club dell'MLS, che se dovessero rifarsi avanti i bianconeri sarebbero pronti a spingerlo verso gli Stati Uniti.