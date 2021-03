Il dibattito intorno a Paul Pogba si è riacceso dopo che il centrocampista francese ha deciso la sfida di Europa League contro il Milan. Tra le persone intervenuto c'è l'ex star del Manchester United Paul Scholes che ai microfoni di BT Sport ha detto: "È entrato per posizionarsi sulla sinistra ed è stato brillante. Probabilmente quella posizione gli toglie qualcosa dal punto di vista delle responsabilità difensive. Sulla sinistra, se sono in forma, mi piacciono anche Martial e Rashford, devo ammetterlo. Pogba, però, probabilmente ha più qualità di loro. Non ha il ritmo ma quella posizione gli dà più libertà. Quando era alla Juventus giocava a destra o sinistra di un centrocampo a tre e sappiamo quella che ha fatto lì".