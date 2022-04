Il giornalista e direttore di Telelombardia Fabio Ravezzani ha detto la sua sull'attacco del Milan con un riferimento anche a Paulo Dybala, in uscita dalla Juve. Ecco il suo messaggio su Twitter: "L'ultimo gol di un attaccante del Milan risale al 6 marzo. Forse più che spendere per Botman 25 milioni e prendere Origi a zero servirebbe mettere il piatto ricco per un bomber. O, alla peggio, provare la carta Dybala. Kalulu-Tomori ci sta. Ma vi immaginate l'argentino là davanti?".