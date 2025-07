Il Sudtirol pesca dalla Juventus: depositato il contratto dell'attaccante

AFP/Getty Images

Il Sudtirol rinforza il proprio reparto offensivo con un innesto di qualità: Emanuele Pecorino è ufficialmente un nuovo giocatore del club altoatesino. Come riportato da Sky Sport, è stato depositato in Lega il contratto che sancisce il trasferimento dell’attaccante classe 2001 dalla Juventus.Reduce dall’esperienza con la Juventus Next Gen, Pecorino approda a Bolzano con l’obiettivo di rilanciarsi e conquistare spazio in una categoria competitiva come la Serie B. Con i bianconeri, ha messo in mostra ottime doti fisiche e una discreta capacità realizzativa, nonostante alcuni problemi fisici che ne hanno frenato la crescita.

Per il Sudtirol si tratta di un’operazione mirata, che punta a portare freschezza e alternative in avanti in vista della stagione 2025/26. L’arrivo di Pecorino rappresenta un segnale importante di ambizione per la squadra, pronta a confermarsi protagonista nel campionato cadetto.