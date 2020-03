E se lo dice Pelé, forse c'è da credergli. Probabilmente, senza 'forse'. "Il migliore di tutti i tempi? C'è molto equilibrio - risponde O Rey -, ma mi sembra che oggi Cristiano Ronaldo sia il più stabile, continuo e da almeno 10 anni è su quel livello". E poi, una battuta alla Pelé, da fuoriclasse: "Bisogna dire la verità: mio papà e mia mamma hanno chiuso la fabbrica, di Pelé non ce ne saranno più". No, non ce ne saranno più. Ma la storia del calcio continua, nonostante tutto. E parla pure portoghese. Ancora.



IL SONDAGGIO - Sull'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, ecco un gioco che ha stuzzicato parecchi. Si è tornati alla discussione sul migliore di sempre e dei tempi moderni: corsa a quattro con Messi, Maradona, Pelé e Ronaldo. Chi vota chi? Scrive il quotidiano: "​L’aspetto divertente in tutto questo è cercare le vecchie interviste e vedere chi ha votato chi. Classifica all time: Pelé e CR7 hanno scelto se stessi, Maradona ha indicato Di Stefano, Messi una volta ha garantito che, tra i giocatori visti, nessuno lo ha impressionato quanto Ronaldo il Fenomeno. E ancora: Hazard, Piqué, Ronaldinho e Neymar stanno con Messi, Guardiola ha messo la sua Pulce al livello di Pelé, Gullit e Florentino Perez hanno scelto Cristiano mentre Tite – che non per caso allena il Brasile – è andato sul tradizionale con Pelé. Classifica contemporanea: Henry, Totti e Gerrard prendono Messi (o almeno, hanno dichiarato di preferirlo), Roberto Carlos, Özil ed Evra sono con CR7".