Nel 2023 laha avuto un impatto negativo sul bilancio dellache, uscita dal progetto nel luglio 2023, detiene ancora il 9,1% della, la società appositamente costituita da 11 club europei per avviare il percorso verso la costituzione del nuovo torneo. Quest'ultima, però, come spiega Il Sole 24 Ore, non ha prodotto alcun utile per i bianconeri nell'anno appena concluso ma solo perdite, per un totale di 4.3 milioni di euro. Intanto, come noto, risale ai giorni precedenti il Natale la sentenza della Corte di Giustizia Europea che, negando il monopolio UEFA, ha di fatto sancito la possibilità di organizzare la nuova competizione.