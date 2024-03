Inter, futuro societario: le novità

Il futuro dell'Inter, come società, rimane incerto. Circolano nuove indiscrezioni sulle trattative con Oaktree, il fondo californiano che ha prestato 275 milioni di euro alla controllante dell’Inter, con la scadenza per la restituzione della somma (385 milioni di euro, interessi compresi) è fissata per il mese di maggio.Oaktree, secondo quanto riferisce il Sole 24 ore ​sarebbe disponibile a rifinanziare e a concedere margini di manovra a Zhang,Il rifinanziamento sarebbe, in questo modo, uno strumento per concedere anche più tempo, affinché le trattative con il nuovo azionista si finalizzino. n caso contrario, senza la garanzia di capitali freschi in arrivo, il fondo USA avrebbe deciso di optare per l’escussione del pegno sulla controllante lussemburghese dell’Inter, di fronte al debito di Zhang per 385 milioni.