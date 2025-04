Il Sole 24 ore - Elkann sempre più centrale: nuovo cambiamento dentro la Giovanni Agnelli Bv

la società a capo di Exor, la holding che controlla il club bianconero e la Ferrari. Cambiano ancora gli equilibri dentro la società degli eredi dell’Avvocato Giovanni Agnelli, che è sempre più sotto il controllo di Elkann.L'amministratore delegato di Exor, insieme ai fratelli Lapo e Ginevra, come riportato da Il Sole 24 Ore,Non una sorpresa visto che la "scalata" è iniziata da tempo. A fine 2023, i tre fratelli comprarono alcune quote da Andrea Agnelli per un’operazione da circa 300 milioni di euro.

Si consolida quindi il controllo della Dicembre, holding dei tre fratelli Elkann, rispetto agli altri rami famigliari. Nel 2016 la posizione della Dicembre nel capitale della società olandese era al 36% e ora è passato al 41%. La Giovanni Agnelli Bv, come riportato da Calcio e FInanza, ha un valore pari a circa 9 miliardi di euro eQuesta è l'ennesima dimostrazione concreta di comNegli ultimi mesi, il numero uno della Juventus, ha dovuto anche fronteggiare una situazione di emergenza legata all'addio del CEO di Stellantis, Carlos Tavares, che ha aumentato il "peso" di Elkann nelle decisioni della società.