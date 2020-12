Sulle pagine del Corriere dello Sport, Beppe Dossena ha lanciato la candidatura di due ex juventini alla presidenza della Figc: "Il mio sogno è quello di vedere un grande giocatore come Alex Del Piero o un allenatore vincente come Marcello Lippi presidente della Federazione. Ad oggi, l'AIC (Associazione Italiana Calciatori) non ha la forza per imporre un candidato, io mi battevo per rimettere l'Associazione al centro di tutto". Dossena si era candidato, sconfitto nelle ultime elezioni, alla presidenza dell'AIC; ora, fa il nome di due ex bianconeri per la Figc.