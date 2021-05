1









I giocatori della Samp sabato a San Siro hanno omaggiato l’Inter campione di Italia con una passerella: un passillo voluto da Claudio Ranieri, un gesto che ha conquistato tutti. E ora, tra gli interisti in rete, è spuntato un nuovo sogno: la passerella allo Stadium contro l'eterna rivale, la Juve. Specialmente importante dopo che Juve-Inter si è rivelata piuttosto elettrica quest’anno con l’ultimo precedente in coppa Italia, tra insulti e gestacci. Come scrive la Gazzetta, i nerazzurri, assai maliziosi, vorrebbero infierire e chiedono uguale trattamento allo Stadium.