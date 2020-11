1









Archiviato Ferenc Puskas a quota 746 gol in carriera, Cristiano Ronaldo vuole passare allo step successivo, come fosse un videogame. Il prossimo livello si chiama Pelè, a quota 767 reti, mentre a livello di nazionale il nome è quello dell’iraniano Ali Daei, a 109 sigilli. A CR7 ne mancano solo 7 con il Portogallo, che stasera alle 20.45 affronterà la Francia, terra che in questo momento lo sta chiamando a gran voce.



MBAPPÈ E PSG - Non solo per ammirare l’epica sfida tra Ronaldo e Mbappé, il campionissimo e il diretto erede, che per la verità si è allenato parzialmente con il resto del gruppo soltanto ieri, anche se l’asso del Paris Saint-Germain non è un tipo da tirarsi indietro e non vorrà di certo mancare il confronto con il suo idolo d’infanzia. A proposito di Psg, eccolo il richiamo. Le parole del CT Deschamps fanno eco agli ammiccamenti del ds Leonardo: “Ronaldo al Psg? Tutto è possibile nel calcio”. Quel lui, Ronaldo, sgombra la mente dalle chiacchiere di mercato, ciò che conta è il presente con la Juventus e il Portogallo, anche perché stasera deve sfatare un tabù



ZERO GOL CON LA FRANCIA – Portogallo-Francia vuol dire anche primo posto nel girone di Nations League, campioni in carica e d’Europa contro i campioni del Mondo, contro cui Cristiano Ronaldo non ha mai segnato. Un digiuno che il fenomeno della Juventus ha tutta l’intenzione di colmare, per poi dare l’assalto ad Ali e perché no, superarlo e diventare il primo in tutto.