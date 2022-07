Il suo sogno è quello di tornare al, una pazza idea che finora non ha trovato particolari aperture. Resta un problema da risolvere per lala situazione di, che desidera partire tanto quanto il club bianconero vuole cederlo. Come riportato da Calciomercato.com, su di lui si è registrato anche l'interesse del, ipotesi reale che però non è mai decollata. Rimane l', quindi, a rappresentare una via d'uscita, che però non ha trovato nell'ipotesi di scambio conun incastro realmente gradito ai Gunners. Dopo i contatti del mercato di gennaio, comunque, se ne parla ancora: quella inglese resta sempre la pista più probabile per Arthur, con i bianconeri disposti ad abbassare le richieste sulla valutazione, mettendo in preventivo una minusvalenza, ma con la pretesa di certezze sull'obbligo di riscatto, se si discuterà di un prestito. Anche perché i costi legati al brasiliano sono altissimi: parlano di 35 milioni di euro ancora da versare nelle casse del Barcellona e di 45 milioni di ammortamento da smaltire, numeri che chiaramente non fanno altro che complicare ulteriormente le cose.