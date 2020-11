1









Walter Taccone, consulente scientifico e socio di Futura Diagnostica, il laboratorio incaricato dalla Lazio per esaminare i tamponi per le partite di Serie A, è intervenuto a Radio Punto Nuovo per dire la sua rispetto ai calciatori esclusi dalla rosa della Lazio per la partita contro la Juventus. Queste le sue parole: "La mia opinione è che Lucas Leiva, Strakosha e Ciro Immobile potevano giocare con la Juventus al 100%. Per il nostro laboratorio i tre giocatori sono negativi per tutti e tre i geni. Questa è stata la risposta che abbiamo dato.".