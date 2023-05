Oltre alla Juve scende in campo anche il Siviglia. La testa degli spagnoli però è tutta verso la sfida di Europa League giovedì. Nella gara contro il Valladolid infatti, ci sono 8 cambi rispetto alla formazione dell'Allianz Stadium. In particolare, Ocampos, oltre a Suso, non sono neanche in panchina anche se soprattutto il primo tornerà a disposizione con la Juve.LA FORMAZIONEDmitrovic, Montiel, Badé, Rekik, Telles, Gueye, Rakitic, Oliver, Lamela, Papu Gomez, Rafa Mir.