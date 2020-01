Il sindaco di Torino Chiara Appendino ha fatto il suo pronostico sullo scudetto: "Non mi fate fare previsioni, sapete per chi tifo. Ovviamente la mia speranza è sempre Juve.

Quest'anno soffriamo un po' di più, ma sono fiduciosa - sono le parole riportate dall'Ansa nell'intervista a Radio Rai - Allegri o Sarri? Sono molto diversi - ha aggiunto la prima cittadina - Allegri aveva un suo perché e Sarri mi sembra si stia comportando molto bene. È un po' presto per valutare Sarri, vediamo la stagione. È come quando si chiede di valutare un sindaco dopo 6 mesi di mandato". Di Maio è più Sarri o Allegri?: "E' difficile dirlo, non li conosco personalmente, ma siccome il mio auspicio è che Luigi non lasci e Allegri ha lasciato, spero si possa assimilare a Sarri che sta correndo ancora".