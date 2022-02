Le parole di Stefano Lo Russo, sindaco di Torino, a La Stampa: "È il mio primo derby da sindaco ma in quest'annata non riesco a seguire molto il campionato, come è facilmente intuibile. Per me è da sempre una partita speciale, sono un tifoso della Juve ma ho vissuto alcune fasi decisive della mia formazione con don Aldo Rabino, lo storico cappellano del Toro e questo è un legame impossibile da scordare".