"In 35 anni non abbiamo dimenticato neanche una delle 39 vittime della terribile notte che ha cambiato per sempre il calcio. Alle loro famiglie mando l'abbraccio di tutta Torino". Così con un post sulla sua pagina Facebook il sindaco di Torinoha ricordato le persone che hanno perso la vita nella tragedia dell'Heysel, a Bruxelles. Era il 29 maggio 1985 quando una partita di calcio si è trasformata in un dramma che verrà ricordato per sempre.