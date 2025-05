Il sindaco di Napoli esulta per Conte: 'Fatto tanto per convincerlo'

Getty Images

Conte-Napoli, la gioia del sindaco

C'è una città ancora in festa per la vittoria dello scudetto ma non solo, anche per la permanenza diNon finiscono le notizie positive per il Napoli che sogna di potersi confermare anche la prossima stagione dopo che il tecnico ha scelto di rimanere e non andarsene dopo una stagione. Ad esultare per il proseguo di Conte con il Napoli è anche il sindaco, Gaetano Manfredi, che sui social ha commentato proprio questa vicenda spiegando come ci sia stato il contributo di tutti per arrivare a questa situazione.

"Abbiamo lavorato tanto per convincerlo, mostrandogli il sostegno della città e delle istituzioni", ha scritto il sindaco sui social, aggiungendo: "Ringrazio Antonio Conte per aver scelto di restare, e il presidente De Laurentiis per aver reso possibile tutto questo. Lo scudetto di Napoli va vinto ogni giorno, dentro e fuori dal campo. Questo è il nostro momento".