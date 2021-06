Non accennano a placarsi le polemiche sul tema dell'inginocchiamento prima delle partite di Euro 2020 - in segno di complicità con la lotta antirazzista - e della posizione della Nazionale italiana. Ad intervenire, questa volta, è stato il Sindaco di Milano Beppe Sala: "Lasciatemi dire con la consueta franchezza che il modo in cui è stato gestito il tema dell’adesione della nazionale di calcio alla campagna di Black Lives Matter, al netto di come la si pensi sulla sua utilità, è stato francamente ridicolo".