Il sindaco di Livorno, Luca Salvetti, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Gianluca Di Marzio, in merito alla ricostruzione del 'Gabbione'.'A poche ore dalla mareggiata che ha colpito Livorno mi è arrivata la chiamata di Allegri. Il gabbione dei Pancaldi è una struttura storica per la città. Si è subito preoccupato dimostrandosi desidoroso di intervenire per riparare una struttura che anche lui utilizza a più riprese durante il periodo estivo che trascorre a Livorno. Mi ha fatto molto piacere, gli ho detto che nei prossimi giorni intrecceremo la sua volontà con i percorsi di sistemazione dei danni che abbiamo avviato'.