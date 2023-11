s e le polemiche per il mancato rinvio. Queste le sue parole a Radio Bruno Firenze: "Voglio esser chiaro. La decisione sull'opportunità di giocare o meno è solo e soltanto della Lega Calcio. Né io né nessuna istituzione possiamo firmare un atto per fermare la gara. Le polemiche politiche sulla partita non c'entrano nulla. Noi sindaci siamo per le strade ad aiutare le famiglie e i soccorsi. La polemica politica è del tutto fuori luogo. Ringrazio la Fiesole per i loro gesti in queste ore, il problema mio non è con loro. Io stasera allo stadio non vado. La Lega poteva valutare meglio quest'opportunità, ma non voglio fare polemica. Mi limito a ringraziare la curva per la grande sensibilità."