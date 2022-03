Il sindaco di Firenze Dario Nardella ha parlato a Tutti Convocati della partita di ieri sera allo stadio Franchi del capoluogo toscano che ha visto la Fiorentina affrontare la Juve. Queste le parole del sindaco:



PAROLE - "Vlahovic? Non ha fatto una delle sue migliori partite, c’è però tanta amarezza da tifoso per l'autogol alla fine di una partita intensa giocata bene dalla Fiorentina che però non è stata cattiva quanto serviva".