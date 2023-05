"Il simbolo del disastro, però in buona compagnia. I fischi all'uscita dal campo sintetizzano la serata. Inaccettabile la sufficienza con cui gestisce il pallone che regala ad Akpa Akpro, l'errore più grave ma non l'unico", questo il giudizio della Gazzetta dello Sport sulla prestazione di Alex Sandro in Empoli-Juve. Il brasiliano si prende 4 in pagella, è il peggiore della squadra.