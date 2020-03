di Cristiano Corbo, inviato a Torino

Ha vinto la più forte, due a zero con gol di Ramsey e invenzione di Dybala. Mille storie all'orizzonte, ma la sostanza non la cambi neanche col silenzio di spalti vuoti. Ha vinto la più forte ed è stata bellissima, la gara e la cornice, l'attesa e la tribolazione. La paura di non giocarla che s'è trasformata in una dolce notte, in grado di mettere in standby il mondo e di rinchiudere giorni di notizie e di indecisioni nell'angolo di una storia che ormai s'è scritta, allora tanto vale goderne.



PAURA - Non che non abbia fatto scena, lo Stadium. Loquace pure nel suo zittirsi, nel suo starsene in quarantena tra steward distanziati di metri e oberati di ozio. Spettatori privilegiati di un momento storico e di una Juve storica: mai così affannata nel raggiungere i traguardi, mai così sballottata dagli eventi dentro ed extra campo. Non c'era gente che spingeva, ma la richiesta dei giorni incolore è sempre stata chiara, unica, sostanziale: tirar fuori l'orgoglio, mangiare i centimetri e ricordarsi non del peso della maglia, ma di ciò che trasmette. Della carica emotiva che non può venire fuori soltanto nell'attimo di bisogno. Del talento anche di arrangiarsi, perché ad alte sfere tutto si livella e il campione sa inoltre imbrigliarsi.



IL RUMORE - E tutto intorno ha saputo comunque farsi caos, emozione, sensazioni fortissime perché fortissima era la voglia di ribaltare le facili parole e i tremendi parolieri. Il paradosso s'è fatto curva: Pinsoglio e Agnelli ad agitarsi e ad agitare, Sarri versione ultras ha ricordato a tutti quanto tenga a questi ragazzi, al suo lavoro quotidiano che non si può mettere in un angolo. Da parte, semmai, stasera sono finiti gli aggiornamenti costanti, il fare accorto, i passi svelti come se nell'aria ci fosse un virus ben più pericoloso da non respirare. Le scene di panico si sono sciolte, tutte, nell'inserimento di Ramsey e nel gioco di sguardi, di momenti, di meravigliosi passetti di Dybala. L'esterno è una genialata, quel talento uno dono dall'alto. Il calcio resta sempre la migliore arma di distrazione di massa. Spalti vuoti, ma cuore colmo: è la Juve ed è bellezza, nel buio e nel silenzio.