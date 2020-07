Dopo la vittoria contro la Lazio era stato un pullulare di foto postate su Instagram dai giocatori della Juventus. E ci mancherebbe! Dopo la sorprendente sconfitta in rimonta di ieri sera contro l'Udinese, al contrario ma comprensibilmente, è il silenzio social dei giocatori di Sarri ad aver fatto rumore. Degli juventini che hanno calcato il terreno della Dacia Arena, solo Matthijs De Ligt ha caricato una fotografia. Certo, è lui ad aver segnato la rete del momentaneo vantaggio. E difatti ha ricevuto molti commenti di approvazione, nonostante sia stato proprio lui ad esser superato di slancio da Fofana nell'azione che ha portato al 2-1 dell'Udinese. Segno inequivocabile di come il difensore ex Ajax sia balzato nelle prime posizioni nell'indice di gradimento dei tifosi bianconeri.



CHI NON ERA IN CAMPO - Il compagno di reparto Leonardo Bonucci, invece, ha invece assistito a distanza alla sconfitta dei suoi compagni in quanto squalificato, e ha fine gara ha postato sul popolare social network la foto dell'esultanza di De Ligt dopo il gol, scrivendo "Full Time, Udinese-Juve 2-1". Quasi un aggiornamento di cronaca, che mostrava un momento di gioia che stride col risultato finale. Godendo oltretutto di meno credito attualmente rispetto all'olandese, finito sul banco degli imputati per le recenti disattenzioni difensive, Bonucci ha ricevuto una tempesta di insulti. Un chiaro segnale del clima attorno a questa scricchiolante Juventus.



Clicca nella gallery per vedere i post di De Ligt e Bonucci