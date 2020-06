"I nostri club sono rivali, noi no. Sono soprattutto i media a voler far litigare me e Stefan. Ma non succederà". Se qualcuno l'ha immaginato, i diretti interessanti hanno subito smentito: l'amicizia tra De Vrij e De Ligt è vera, di quella che le circostanze aiutano ma non sanciscono. Come racconta Gazzetta, infatti, i due hanno intensificato i rapporti con l'arrivo di Matthijs in Italia. "Da Milano a Torino è poco più di un’ora di auto, e qualche volta ci vediamo per mangiare un boccone dopo la partita. E’ anche bello parlare occasionalmente olandese, ci diamo dei consigli su tutto. Stefan è già abituato all’Italia e mi sta aiutando molto: è una cosa bella quando sei in un nuovo Paese", aveva detto il centrale bianconero a novembre.