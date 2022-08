Il segreto di Gleison? La boxe. A raccontarlo è Tuttosport: il centrale brasiliano si è allenato al Boxing Club di corso Francia, quando era ancora un giocatore granata. A 22 anni, un membro dello staff atletico del Torino gli ha consigliato di fare un po' di pugilato per perfezionare alcuni movimenti. Il difensore si è fiondato e ha iniziato a seguire delle lezioni presso il Manno Boxing Club, in pieno centro a Torino.Benoit Manno è stato due volte campione italiano super piuma, una volta vice campione d'Europa dei pesi leggeri. Al quotidiano ha raccontato il lavoro di Bremer: "Facevamo una lezione a settimana, da un’ora e mezza. Cercavo di aiutarlo soprattutto nella risposta agli stimoli, perché è quello che si fa con calciatori grossi come lui. Tanto lavoro sulla coordinazione e sui riflessi, sull’equilibrio. Inoltre viveva i nostri allenamenti anche come una sorta di antistress. Ovviamente, non abbiamo fatto sparring, combattimento. Ma per quel che riguarda i colpi abbiamo fatto tutto: diretto, gancio, montante. Mi aveva colpito molto la sua grande forza esplosiva nei diretti: dipende da muscolatura e tecnica, certo, ma la verità è che con il pugno pesante ci nasci, ce l’hai nel Dna. Lui ha un dritto quasi da ko"."La sua maturità e la sua voglia di perfezionarsi e darci dentro pur sapendo che non sarebbe mai salito su un ring - ha poi proseguito Manno -. Arrivava 10-15 minuti prima e si scaldava da solo. Poi, dopo l’ora e mezza con me, restava a fare tre round di ciò che in gergo chiamiamo “ombra”: boxi davanti allo specchio e ti auto correggi. Un paragone? Per ipertrofia, per muscolatura direi che Gleison potrebbe essere un Evander Holyfield , anche se un po’ più longilineo".