Il segnale della Juventus a Koopmeiners: strada in salita, quale futuro per lui?

Getty Images

Juventus, che ruolo avrà Koopmeiners?

Si sta lentamente completando il reparto offensivo della, che parte dalla certezza che si chiamadal nuovo centravanti, ovvero Jonathane adesso anche dalla "conferma" di Franciscoche diventerà a titolo definitivo un nuovo giocatore bianconero. Non è finita qua però perché alla Continassa c'è ancora aperta la super questione legata a Dusan Vlahovic e si continua a lavorare per l'arrivo di Jadon Sancho, per cui è necessario liberare spazio e trovare risorse dal mercato in uscita.

ormai apertamente sul mercato.? Alla Continassa la speranza di vedere Koopmeiners tornare ai livelli dell'Atalanta c'è e Igor Tudor lavorerà fin dalla preparazione per ottenere il meglio dall'olandese. Ma quanto davvero ci si crede?Il mercato sta dando alcune risposte evidenti in tal senso.l Mondiale per Club non ha dato risposte positive e forse era anche difficile immaginarsele visto anche che Koop era reduce anche da un problema fisico ma la questione resta. I dubbi e la paura che la speranza sull'ex Atalanta non si trasformi in realtà portano la Juventus a non volersi fermareE allora che fine farà Koopmeiners? Si, rimarrà alla Juventus, ma come, con quale centralità all'interno della rosa?Spostarlo a centrocampo è un'opzione certo, ma che Tudor non considera veramente come soluzione concreta perché cerca altre caratteristiche in quella zona di campo. Tra pochi giorni inizierà il secondo capitolo di Koopmeiners alla Juventus ma la strada è in salita.