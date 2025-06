Getty Images for Lega Serie A

Il Secolo XIX - L'Entella pensa a Brambilla

29 minuti fa



Il tecnico della Juventus Next Gen Massimo Brambilla protagonista di una grande cavalcata con la formazione bianconera che milita in Lega Pro sembra essere finito nel mirino di altri club. Come riferisce questa mattina Il Secolo XIX infatti Massimo Brambilla è nell'elenco della Virtus Entella sui possibili sostituti di Fabio Gallo. In cima alla lista resta però Andrea Chiappella della Giana Erminio ma attenzione ai possibili scenari. Il nome di Brambilla continua a piacere al club ligure.