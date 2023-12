Il Secolo XIX ha dato ampio spazio alla moviola diche si è conclusa per 1-1 ieri sera ma in cui ci sono stati parecchi episodi che hanno fatto discutere. Questo il commento del quotidiano ligure:"Clamoroso che Doveri non si accorga della spinta di Bisseck su Strootman. Il gol nerazzurro nasce da un evidente fallo di Bisseck su Strootman: l’immagine della spinta a due mani sull’olandese è chiara ed evidente. Clamoroso che Doveri non se ne accorga o che comunque la valuti lieve, come pure che il VAR non intervenga".