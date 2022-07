Manca ormai meno di un mese all'inizio del campionato che, in quest'annata inizierà insolitamente prima di ferragosto. La Juve dovrà ospitare il Sassuolo di Dionisi alla prima giornata, con i neroverdi che sembrano essere partiti con il piede giusto in questa fase di pre campionato. Nel pomeriggio ha infatti battuto per 3-1 lo Jablonec. Le reti sono state messe a segno da Frattesi, Harroui e Defrel.